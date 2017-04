OM : Avec l'arbitrage vidéo, Marseille gagnait lance Garcia

Dans : OM, Ligue 1, Dijon.

Rudi Garcia, entraîneur de l'OM, après le nul contre Dijon (1-1) : « On n'a pas joué... On a commencé la partie en deuxième période. En ne jouant pas tout le match, c'est impossible de gagner en L1. Dijon n'a rien volé. Même si avec l'arbitrage vidéo, on gagnait car il y aurait eu deux penalties logiques, entre la main de Loties et la faute de Lees-Melou. Ces deux décisions sont respectables, mais fausses... Mais on ne méritait pas les trois points, donc on ne cherche pas d’excuses. C'est une très grosse contre-performance. On lance très mal notre sprint final en perdant deux points. Dans ce match, il a manqué de tout : de l'implication, de l'investissement, de la qualité technique, du caractère... Ce nul, c'est une bonne leçon et un bon avertissement. Il va falloir se bouger car nos concurrents directs pour le Top 5 doivent bien rigoler. Il faut se réveiller en faisant des matchs pleins, sinon, on n'y arrivera pas... ».