OM : Aulas le crie haut et fort, il est fan de McCourt

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Cela va bientôt faire un an que Frank McCourt est arrivé à Marseille, même si la prise de pouvoir à l'OM du milliardaire américain n'a officiellement eu lieu qu'à l'automne. Alors que certains commencent à s'impatienter lors de ce mercato, estimant que McCourt a du mal à tenir ses promesses, et que des doutes apparraissent au sein de la communauté des supporters sur l'implication totale de ce dernier, Jean-Michel Aulas monte au créneau.

Pour le président de l'Olympique Lyonnais, Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud ont tout bon depuis qu'ils ont pris les commandes de l'Olympique de Marseille. Et dans La Provence, Jean-Michel Aulas explique pourquoi il est fan du patron américain de son rival national. « Son arrivée est une excellente chose (…) Il démontre aussi que tout est possible, alors que souvent les spécialistes disaient que Marseille était une ville à part et qu’il y était impossible de réussir. Non, c’est une organisation économique, un business model qui permet de rendre les choses possibles, à Marseille comme ailleurs. En plus, à l’OM, il y a une histoire, une tradition. Frank est là pour utiliser tous les leviers qui permettront de retrouver des vertus et des valeurs à l’OM, mais aussi de trouver un équilibre économique à moyen et long terme par la valeur (…) Je suis fan de Frank McCourt et de ce qu’il fait avec Jacques-Henri Eyraud qui est aussi quelqu’un de très posé, mais qui a une vision extrêmement positive et déterminée de ce que doit être un grand club », explique Jean-Michel Aulas, qui estime que sans un OM fort la Ligue 1 n'a pas tout à fait la même saveur..et donc la même valeur.