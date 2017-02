OM : Aucun but marqué face à Metz, Garcia n'a pas aimé

Dans : OM, Ligue 1.

Rudi Garcia, entraineur de l’OM, après la défaite 1-0 à Metz : « On savait que c’était un match piège. Si on ne marque pas on ne peut pas gagner, mais il faut savoir ne pas perdre. Je leur ai dit de ne pas faire de fautes inutiles. Metz a usé d’un jeu direct. On a bien combiné mais on n’a pas été assez dangereux dans la finition. Le rythme s’est éteint, c’était à nous d’en mettre, on n’a rien fait pour échapper à la malchance ce soir. Bravo à Metz. C’est trois points de perdus. Il faudra battre Guingamp. On devait faire mieux »