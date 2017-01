OM-ASM : Monaco a été aidé par l'arbitre et Rudi Garcia le dit

Dans : OM, Ligue 1, Monaco.

Rudi Garcia, entraîneur de l'OM, après la défaite contre Monaco (1-4) : « J'aurais voulu voir ce match à 2-2 à la pause, comme ça devait l’être. Il y a deux erreurs contre nous : le deuxième but de Monaco est entaché d'une faute et le but refusé à Gomis était valable ! Au lieu de cela, il y a 1-3 et le match est mort. C'était injouable avec une première mi-temps arbitrée comme cela. Je ne veux pas accabler mes joueurs. Monaco est une grande équipe, mais elle a été aidée... Je l'ai dit à l'arbitre. Tout le monde peut se tromper, mais dans un match comme ça, on ne s'en remet pas ».