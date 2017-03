OM : Arrivé Néerlandais à Marseille, Rekik pourrait repartir Tunisien

Dans : OM, Foot Mondial, Foot Europeen.

Annoncé sur le départ du côté de l'Olympique de Marseille pour le prochain mercato estival, Karim Rekik pourrait connaitre un autre changement radical.

Transféré en provenance de Manchester City pour cinq millions d'euros au cours de l'été 2015, Karim Rekik n'a jamais réussi à faire l'unanimité à Marseille. Par conséquent, et alors que Rudi Garcia ne compte plus sur lui, sachant que Rolando, Sertic, Doria et Fanni sont devant lui dans la hiérarchie défensive, le Néerlandais va faire ses valises lors du prochain mercato. Mais en attendant l'inter-saison, le joueur de 22 ans pourrait changer de... sélection.

Passé par toutes les équipes des Pays-Bas, Rekik n'a plus joué avec les A depuis son unique match contre la France en 2014. Sachant que cette rencontre n'était qu'amicale, l’ancien du PSV peut encore changer de nationalité sportive alors qu'il n'est plus au niveau pour jouer avec les Oranges. Par conséquent, le défenseur pourrait se rabattre sur la Tunisie, le pays de son père. « Après Daylan Bronn et Karim Laribi, deux autres joueurs seraient proches de la sélection nationale. La Fédération tunisienne de football signerait ainsi un accord avec le défenseur de l’Olympique de Marseille, Karim Rekik, et le milieu de terrain de Montpellier, Elyes Skhiri », a lancé le site lapresse.tn, qui avoue donc que Rekik pourrait rejoindre la sélection tunisienne dans les prochains mois.