OM : Après le Barça, le Real craque aussi pour Lopez

Dans : OM, Liga, Mercato.

Mis en concurrence cette saison à l’Olympique de Marseille, Maxime Lopez (19 ans) intéresserait toujours le FC Barcelone.

La semaine dernière, la rumeur avait été évoquée pendant la conférence de presse de Rudi Garcia. « Max est au cœur du projet de l’OM. Il fait partie de nos jeunes joueurs, et nous on veut bâtir avec eux, donc on a tout intérêt à garder ces joueurs-là. On veut construire autour de lui », avait prévenu l’entraîneur olympien. Mais le club phocéen aurait-il les moyens de conserver son milieu de terrain si un autre cador venait faire monter les enchères ? Cette situation n’est pas impossible si l’on en croit Sport.

Selon nos confrères catalans, le Real Madrid, alerté par l’intérêt du Barça, suivrait également les performances du minot. Il faut dire que le coach merengue Zinédine Zidane connaît bien Lopez, qui côtoyait ses fils il y a quelques années. De plus, la finesse technique et la vision du jeu de l’international Espoirs français correspondent parfaitement à la Liga. L’OM peut donc s’attendre à voir des émissaires espagnols au Vélodrome cette saison.