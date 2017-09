OM : Après deux roustes, Rudi Garcia est reparti de la base

Dans : OM, Ligue 1.

Rudi Garcia, entraineur de l'OM, après la victoire à Amiens (0-2) : « À la mi-temps, le match nul était logique, et la victoire à la fin est sans contestation possible. En 2e, on a répondu au niveau de l'engagement athlétique avec plus de justesse dans nos attaques. C'est grâce à ce combat au milieu qu'on a gagné ce match. L'équipe était bâtie pour ça avec du répondant dans les duels et de la vitesse devant. Notre organisation défensive nous a permis de gagner. On avait perdu deux matchs sur des scores larges, donc on est revenu à la base avec une organisation draconienne et une assise défensive avec un groupe solidaire. Maintenant, il faut continuer à intégrer les nouveaux. La concurrence est féroce, mais c'est normal à l'OM. Tout le monde va se bouger pour gagner sa place, c'est bien d'avoir plusieurs solutions ».