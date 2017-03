OM : Anigo est vexé et promet bien du plaisir dans ce dossier

Dans : OM, Ligue 1.

Jacques-Henri Eyraud s’est plusieurs fois félicité d’avoir renoué le fil des discussions avec plusieurs clubs provençaux, l’Olympique de Marseille scellant même des accords de partenariat pour avoir un oeil sur les meilleurs jeunes footballeurs de la région. Evoquant ce dossier dans France-Football, José Anigo ne cache pas une certaine amertume de voir comment on essaie de faire croire que lorsqu’il était à l’OM le club ne travaillait pas sur ce dossier. Et l’ancien directeur sportif phocéen de prévenir les nouveaux dirigeants de Marseille que tout n’était pas toujours aussi facile qu’ils peuvent le croire.

« Depuis quelques semaines, Marseille s'est mis en quête de nouer des liens avec les clubs amateurs locaux... Un peu comme si c'était une nouveauté ! Bien entendu, je trouve cela très bien. Mais par le passé, nous avons fait de multiples démarches auprès de certains clubs, avec des accords verbaux, de multiples réunions... Bref, pour moi, ce n'est rien de bien nouveau. Ce qu'il faut saisir, c'est qu'à l'intérieur de ces clubs partenaires, il y a les pour et les contre. A mon époque, nous avions du mal à faire venir les meilleurs joueurs de la région tout simplement parce que si un club peut donner son accord pour un joueur, ce sont toujours les parents qui décident du choix de carrière de leurs enfants, fait remarquer José, Anigo, qui rappelle que l’argent est très souvent le nerf de la guerre et que l’OM peut se faire doubler sur ce plan. Même chez les très jeunes, l'argent passe souvent avant le projet sportif. Et ce sont les clubs qui ont créé cette situation, à force de surenchérir sur des gamins. L'OM devra faire un travail de fond, mais je suis persuadé que la direction sera surprise de voir que, malgré les accords qui seront noués, l'exode continuera... Et la concurrence a encore de beaux jours devant elle, à moins d'un important changement de philosophie sportive à l'OM. Il faudra s'aligner sur les propositions des concurrents, sinon rien ne changera. Je suis curieux de voir les prochains mois, si les meilleurs gamins vont continuer à partir ailleurs. Parce qu'il y a énormément de talents dans la région, presque autant qu'en région parisienne, qui regorge de pépites incroyables. »