OM : Amavi se défend de vouloir (déjà) griller Evra

Dans : OM, Mercato.

Débarqué officiellement à l'Olympique de Marseille jeudi, Jordan Amavi a expliqué les raisons qui l'ont poussé à revenir en Ligue 1 cet été.

En attendant l'arrivée d'un nouveau buteur, qui doit venir suppléer Germain et renforcer l'attaque phocéenne, les supporters marseillais ont pu se consoler avec la venue de Jordan Amavi. Arrivé depuis Aston Villa en prêt payant de 2 ME, assorti d'une option d'achat quasi-obligatoire de 8 ME, le latéral gauche n'a pas hésité longtemps avant de rejoindre l'OM, après avoir été recalé à la visite médicale par le FC Séville. Convaincu par le discours marseillais, mené par Rudi Garcia et Andoni Zubizarreta, et par l'embellissement de la Ligue 1, le joueur de 23 ans est surtout venu dans la cité phocéenne pour apprendre aux côtés de Patrice Evra, qui sera pourtant son principal concurrent.

« J’ai reçu l’appel du coach. Il m’a expliqué ce qu’il attendait de moi, ce que le club voulait faire dans l’avenir. Il y a eu aussi l’appel de Monsieur Zubizarreta. Ils m’ont expliqué ce projet très intéressant pour le club et moi-même. La L1 ? L’arrivée de ces joueurs va faire que la Ligue 1 va devenir plus intéressante, cela a aussi joué dans ma décision. L'OM ? Ils ont réussi à faire venir de très bons joueurs. Cela a fait pencher la balance. Et surtout Patrice Evra : je joue au même poste que lui. Je vais apprendre, il a une très grande carrière. C’est un grand latéral gauche et un grand monsieur. Cela ne peut être que bénéfique pour moi », a lancé, en conférence de presse, Amavi, qui souhaite désormais briller de mille feux en Ligue 1, comme il l'a déjà fait en 2015 sous le maillot de Nice. Pour mieux piquer la place d'un Patrice Evra pas vraiment rassurant depuis ses débuts à l'OM.