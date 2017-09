OM : Amavi ira à la « guerre » pour ramener l’OM en C1

Dans : OM, Ligue 1.

Titularisé en Europa League face aux Turcs de Konyaspor jeudi, Jordan Amavi a livré une belle prestation, bien plus rassurante que les dernières de Patrice Evra au poste de défenseur gauche. Déjà apprécié des supporters, celui qui est prêté avec option d’achat par Aston Villa a de grandes ambitions pour le club phocéen. Interrogé par Téléfoot sur l’objectif de l’OM, l’ancien Niçois n’hésite pas à évoquer la Ligue des Champions. « Une saison réussie, ce serait rejoindre la Ligue des Champions, et pourquoi pas gagner la ligue 1 dès cette année ». Rien que ça…

Par ailleurs, le latéral de l’OM s’est également exprimé au sujet de deux hommes très critiqués à Marseille en ce début de saison : Rudi Garcia et Patrice Evra. « Je ne m'inquiète pas pour Rudi Garcia, il est serein, il ne tremble pas. C'est un grand entraîneur, il va aller à la guerre, et j'irai à la guerre avec lui » a confié Jordan Amavi sur le coach de l’OM avant d’évoquer son concurrent en défense. « Je le côtoie tous les jours, je peux vous assurer qu'on va le revoir, et qu'il a toujours le niveau ». Le message est passé.