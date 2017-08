OM : Amavi arrive, l'OM et Aston Villa ont trouvé un accord !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Les supporters de l'Olympique de Marseille peuvent se réjouir, le dossier Jordan Amavi semble définitivement bouclé. En effet, selon Saber Desfarges, journaliste pour RMC, les dirigeants de l'OM et ceux d'Aston Villa seraient parvenus à un accord ce mercredi après-midi au sujet du défenseur français et ce dernier va rapidement rejoindre Marseille. Jordan Amavi doit en effet arriver dans les prochaines heures dans la cité phocéenne et c'est ce jeudi qu'il passera sa visite médicale.

Une visite dont les résultats seront évidemment étudiés à la loupe par l'OM, puisque l'on sait que l'ancien niçois a été recalé par le FC Séville il y a quelques semaines suite à cette visite. Il s'était cependant dit que cela n'était qu'un prétexte utilisé par le club espagnol qui avait finalement changé ses plans et ne voulait plus de Jordan Amavi. Deux ans après avoir quitté Nice et la Ligue 1, Jordan Amavi s'apprête donc à y revenir par la grande porte en rejoignant l'OM où il sera en concurrence avec Patrice Evra.