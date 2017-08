OM : Amavi a dit oui à Zubizarreta pour signer à l'OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

La venue de Jordan Amavi à l'Olympique de Marseille ne fait plus vraiment aucun doute. Et ce mardi pourrait même être décisif, un accord avec Aston Villa semblant dans les tuyaux. Pour convaincre le club de D2 anglaise, dont les moyens financiers sont colossaux, l'OM aurait transmis une offre pour un prêt avec une option d'achat automatique de 10ME, soit 5ME de moins que lors du transfert de Jordan Amavi de Nice à Aston Villa il y a deux ans.

Alors que plusieurs clubs, et surtout la Fiorentina, se penchaient sur le cas du défenseur, recalé il y a quelques semaines après la visite médicale par Séville, l'Olympique de Marseille a envoyé Andoni Zubizarreta pour rafler la mise. Et, selon L'Equipe, le directeur sportif de l'OM a convaincu Jordan Amavi de venir rejoindre la cité phocéenne, notamment en lui expliquant que Rudi Garcia comptait vraiment sur lui et allait lui donner du temps de jeu, malgré la concurrence avec Patrice Evra. De quoi rassurer Jordan Amavi, qui ne veut plus trop perdre de temps dans sa carrière après deux années compliquées. Le latéral gauche pourrait donc arriver à l'Olympique de Marseille avant la fin de la semaine.