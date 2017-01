OM : Alessandrini inclus dans le deal pour recruter Sanson ?

Dans : OM, Mercato, MHSC.

L’Olympique de Marseille ne retiendra clairement pas Romain Alessandrini, qui n’a pas convaincu Rudi Garcia et partira en cas d’offre en ce mois de janvier.

Si l’AS Saint-Etienne a parfois semblé sur les rangs, c’est Montpellier qui se manifeste actuellement annonce La Provence. Selon le quotidien régional, le club héraultais espère se renforcer avec l’ailier de 27 ans, et les discussions ont été d’autant plus faciles à se lancer que les deux clubs négocient déjà l’éventuel transfert de Morgan Sanson dans l’autre sens. Le MHSC souhaiterait séparer ces deux dossiers, histoire que l’un ne fasse pas capoter l’autre en cas de problème, mais Marseille pourrait y voir une belle occasion de faire baisser le prix de l’international espoirs. Surtout que Romain Alessandrini n'a pas vraiment la cote auprès des supporters, entre ses performances décevantes et des déclarations prononcées après la démission de Marcelo Bielsa qui n'ont pas été oubliées.