OM : Agüero, Giroud… Riolo recadre sèchement Gomis

Dans : OM, Mercato.

Prêté sans option d’achat par Swansea, Bafétimbi Gomis (31 ans) aimerait rester à l’Olympique de Marseille la saison prochaine.

Déterminé, l’attaquant français l’a clairement indiqué et espère un signe de ses dirigeants. En attendant, l’ancien Stéphanois a précisé qu’il n'accepterait pas un rôle de doublure. Plutôt gênant étant donné que le club phocéen envisage de s'offrir une pointure cet été… D’où l’intervention de Daniel Riolo qui estime que les 17 buts de Gomis en L1 cette saison ne lui donnent aucun droit.

« Gomis a fait une belle saison, c'est même pour moi le meilleur Marseillais. Il va atteindre les 20 buts, si Marseille en est là au classement, c'est en grande partie grâce à lui. Peu de monde imaginait qu'il fasse une telle saison, a encensé le consultant de RMC. Mais maintenant, il peut faire autant de déclarations qu'il veut, qu'elles soient justifiées ou non. À son âge, on peut comprendre qu'il n'ait pas envie d'être numéro 2, mais ce n'est pas lui qui décide, c'est le club. »

« Au revoir et merci... »

« Si le club veut prendre un attaquant de renommée internationale car ils ont l'oseille pour le faire, un Sergio Agüero ou un Olivier Giroud, et si derrière il veut partir parce qu'il estime qu'il n'aura pas assez de place pour jouer, eh bien "au revoir et merci". Et ce sera un gros "merci" car, si l'OM retrouve l'Europe, c'est aussi grâce à lui. Mais c'est le club qui doit décider, pas le joueur », a recadré Riolo, qui soutient l’OM dans sa volonté de recruter un grand nom en attaque, quitte à sacrifier son capitaine.