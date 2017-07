OM : Adrénaline, passion... l'OM, un choix logique pour Rami

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Présenté à la presse ce mercredi après-midi du côté de l'Olympique de Marseille, Adil Rami s'est confié sur son retour en Ligue 1.

Officiellement transféré du FC Séville à Marseille pour 6 ME au cours de la semaine dernière, Adil Rami a étrenné son maillot phocéen mardi contre le Sporting Portugal à Evian (2-1). Au lendemain de son premier match amical plutôt moyen sous les couleurs de l'OM, Rami a expliqué les raisons pour lesquelles il a rejoint Marseille, où il a signé un contrat de quatre saisons.

« J'ai beaucoup de souvenir de mon enfance et de ma relation avec l'OM. J'ai réalisé un rêve d'enfance. L'OM est un club ambitieux, avec du caractère et avec l'envie de faire partie de l'élite en Europe. C'était parfait pour moi de revenir en France. Marseille on m'a dit un jour que c'était un pays dans un pays. J'ai besoin de cette adrénaline et de cette passion. Je n'ai pas été paniqué pour mon transfert car je savais que le club me voulait vraiment. Je ne regarde pas le foot. Je n'ai pas suivi l'évolution de la L1 désolé. Mais à la fin de la saison je pourrais répondre à la question de savoir si le championnat s'est renforcé. On a des préparateurs italiens ici donc ça court et ça travaille dur. J'essaie de m'adapter avec mes nouveaux coéquipiers. Je suis un joueur qui aime gagner. Le plus important c'est l'OM et même si je ne joue pas demain car il y a une grosse concurrence, l'important c'est de se tirer ensemble vers le haut. J'ai trouvé une très très belle ambiance, une belle équipe de copains ! Mon choix à l'OM a été important aussi vis-à-vis du staff. Rudi Garcia connaît mes qualités et mes faiblesses. Il attend de moi d'être naturel, d'être un soldat pour l'équipe et de ne jamais baisser les bras », a lancé le défenseur central français, qui arrive donc à l'OM pour apporter toute son expérience européenne au groupe olympien dans l'objectif de retrouver la Ligue des Champions dès la saison prochaine.