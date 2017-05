OM : Adil Rami veut venir, l'OM discute avec Séville !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Évoqué comme une éventuelle piste de l’Olympique de Marseille pour renforcer sa défense il y a quelques semaines, Adil Rami est plus que jamais dans le viseur du club phocéen. Alors que l’international français a confirmé un intérêt de Rudi Garcia sur les antennes de BeIN Sports dimanche soir, il semblerait que l’OM ait passé la vitesse supérieure dans ce dossier.

Selon les informations de Matteo Pedrosi, journaliste pour Calcio Mercato, l’Olympique de Marseille est entré en contact avec les agents du joueur. Mais au-delà de cela, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta auraient d’ores et déjà contacté le FC Séville pour signifier l’intérêt très concret du club olympien pour l’ancien défenseur du LOSC. Le média Italien précise qu’Adil Rami souhaite signer son retour en Ligue 1 et retrouver Rudi Garcia, un entraîneur qu’il a bien connu à Lille. Reste désormais à savoir si les deux clubs trouveront un terrain d’entente financier, pour ce qui pourrait être un premier renfort défensif considérable pour l’OM en vue de la saison prochaine.