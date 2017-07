OM : Adil Rami mis franchement sous pression par un coéquipier

Dans : OM, Ligue 1.

Arrivé à l'Olympique de Marseille lors de ce mercato, Adil Rami sait que les supporters attendent beaucoup de lui, notamment parce que la défense de l'OM n'a pas été le point fort du club ces dernières. Interrogé sur la signature de l'international tricolore, Rolando, avec qui Adil Rami pourrait former la charnière défensive, prévient quand même ce dernier qu'il doit faire ses preuves, aucun poste n'étant acquis cette saison à Marseille.

S'il est content d'évoluer avec un joueur tel que Rami, le défenseur portugais met les choses au point. « Adil Rami ? Je le connaissais de nom, bien sûr, je crois qu'on a joué un derby de Milan l'un contre l'autre, mais pas suffisamment pour en parler longuement. J'espère qu'il va apporter quelque chose de plus au groupe. Il va devoir bosser, faire ses preuves sur le terrain comme nous tous, a clairement prévenu Rolando, qui admet cependant qu’il n’a aucun grief contre son nouveau coéquipier. Moi, je me vois bien jouer avec tout le monde. L'essentiel, pour former une bonne charnière, est d'apprendre à connaître son équipier pour ensuite se compléter.»