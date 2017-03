OM : Acheter Gomis, ça va quand même coûter bonbon à Marseille

Dans : OM, Mercato.

Actuellement prêté par Swansea à Marseille, Bafetimbi Gomis n’a jamais caché qu’il avait fait le forcing cet été pour convaincre ses dirigeants de le prêter à l’OM.

Cela a fonctionné car le buteur français avait aussi d’autres offres de Premier League, tandis que le club gallois y aurait certainement négocié un tarif plus avantageux. A l’heure où l’ancien lyonnais et stéphanois est le meilleur buteur du club phocéen, la question de son transfert définitif se pose logiquement. Le joueur y est clairement favorable, mais deux obstacles de taille d’un point de vue économique se présentent.

Cet été, il sera à un an de la fin de son contrat avec les Swans, qui espèrent toujours en récupérer 7 ME. Un prix négociable, mais qui implique tout de même une première dépense. Surtout que l’international français n’aura quasiment pas le choix, il va devoir revoir à la baisse son salaire actuel, qui est de 5 ME, et que l’OM prend en charge à hauteur de 60 %. Gomis serait prêt à faire des concessions sur son salaire, à condition d’avoir un contrat longue durée, lui qui aura 32 ans cet été. Selon L’Equipe, des premières discussions en ce sens se déroulent en ce moment à Marseille entre le joueur et les dirigeants. Une manière de connaître la tendance alors que, Gomis ou pas, l’OM a bien l’intention de recruter un avant-centre de premier plan au mercato estival.