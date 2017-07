OM : Accord Mairie-OM pour l'utilisation du Vélodrome

Dans : OM, Ligue 1.

Depuis le 30 juin, la convention qui liait la mairie de Marseille et l'OM pour l'utilisation du Vélodrome était terminée. Et forcément une solution devait impérativement intervenir ce jeudi, avant le match contre Ostende en Europa League. Les deux parties ayant le couteau sous la gorge, un accord a été trouvé et il sera présenté vendredi par Jean-Claude Gaudin. Mais dans un communiqué commun de la ville et de l'Olympique de Marseille on connaît les grandes lignes de cette opération qui coûtera 5ME par an à l'OM.

L'accord signé prévoit « le loyer que l’OM versera pour disputer ses matches dans l’Orange Vélodrome, l’exploitation du stade 365 jours par an, des travaux destinés à améliorer le confort des spectateurs dans cette infrastructure au rayonnement planétaire, la mise à disposition par la Ville d’équipements municipaux pour faciliter la détection, la formation et le développement des jeunes talents ou encore la création d’un « Musée OM » où la Ville tiendra toute sa place. »