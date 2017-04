OM : Abdennour excite toujours Marseille au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Du haut de ses 27 ans, Aymen Abdennour est un défenseur susceptible de renforcer bien des clubs, et l'ancien joueur du TFC et de Monaco le confirme depuis 2015 sous le maillot de Valence. Et même s'il a encore trois ans de contrat avec le club espagnol, l'international tunisien suscite bien des convoitises, et notamment de la part de l'Olympique de Marseille.

En effet, selon FootMercato, les dirigeants de l'OM seraient toujours très tentés de faire venir Aymen Abdennour lors du prochain marché estival des transferts, après avoir déjà essayé de le recruter au mercato d'hiver. Et cela tombe bien, Abdennour ne serait pas opposé à un retour en Ligue 1 et surtout à l'Olympique de Marseille, FM affirmant que le défenseur était très tenté par le fameux projet de Frank McCourt. Mais si l'OM flashe sur l'international tunisien, il n'est pas le seul et Valence pourrait également recevoir d'autres offres pour Abdennour, et notamment de Premier League. Reste aussi un détail à connaître, les responsables du club espagnols seront-ils prêts à céder leur joueur au prochain mercato ? Rien n'est moins sûr...