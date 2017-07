OM : A peine arrivé, Luiz Gustavo est déjà au boulot à l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

Après avoir signé son contrat ce matin au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus en présence de Jacques-Henri Eyraud et d’Andoni Zubizarreta, Luiz Gustavo a décollé direction la Suisse pour rejoindre le groupe olympien actuellement en stage. Si l’international brésilien ne disputera pas le match amical prévu mercredi contre Sion, ce dernier est déjà au travail. Actuellement, il s’entraîne pour la première fois sous la tunique olympienne, sous les ordres de Palo Rongoni, le préparateur physique de l’OM.

Plus tôt dans la journée, Rudi Garcia a fait le point sur l’état de forme physique de l’international brésilien, se montrant optimiste et confiant. « Il n'est pas trop mal physiquement, les tests sont bons. Mais on ne va pas le faire jouer tout de suite. On va être prudents. Il va avoir une semaine de préparation. Jusqu'à présent, il a travaillé tout seul mais il a bien travaillé » a confié le coach de l’OM. Pour voir à l’œuvre l’ancien milieu de Wolfsburg en match, il faudra donc patienter encore un petit peu.