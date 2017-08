OM : A J-2 aucune télé française ne donnera Domzale-OM !

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Ce jeudi, l'Olympique de Marseille jouera à 20h45 son match aller des barrages d'Europa League, ce sera en déplacement en Slovénie contre le club de Domzale. Si on sait déjà que le match retour dans une semaine sera donné en direct sur BeInSports, il n'y a pour l'instant aucun diffuseur pour la rencontre de jeudi alors que nous sommes désormais à 48 heures de ce rendez-vous très attendu par les nombreux supporters de l'OM.

Sans qu'aucune communication ne soit officiellement faite, il semble que Canal+ et BeInSports se heurtent à la gourmandise du club slovène, qui peut négocier comme il le souhaite la vente des droits de ce match. A ce petit jeu des enchères, tout est encore possible, y compris une diffusion en direct décidée dans les ultimes heures avant cette rencontre aller des barrages. Le site Médiasportif.fr rappelle qu'au tour précédent, l'affiche entre Domzale et Fribourg avait déjà donné lieu à ce genre de problème, avant finalement qu'un diffuseur allemand soit trouvé. Sinon les fans de l'OM devront se rabattre sur le streaming ou le satellite, la chaîne slovène Kanal A donnant, elle, ce match en direct.