OM : A deux mois du mercato, ça colle déjà entre l'OM et Sissoko !

Alors que l’avenir de William Vainqueur à l’Olympique de Marseille est encore incertain, l’Olympique de Marseille prospecte pour renforcer son milieu de terrain en vue de la saison prochaine.

A deux mois du très attendu mercato estival, l’Olympique de Marseille s’active déjà en coulisses pour présenter à ses supporters des recrues de haut standing le plus tôt possible. Comme annoncé par RMC la semaine dernière, le club phocéen souhaite être en mesure d’annoncer ses premières recrues phares dès le mois de juin dans le but de booster les abonnements du club. Dans cette optique, certains internationaux français sont déjà sollicités par l'écurie phocéenne. Outre Yohan Cabaye, dont le nom circule beaucoup à Marseille, Moussa Sissoko serait également ciblé.

Selon les informations du 10 Sport, le milieu de terrain de Tottenham figure dans les petits papiers de la direction sportive de l’OM pour cet été. Barré chez les Spurs, où il subit de plein fouet la concurrence de Dembélé, Ali ou encore Dier, l'international français pourrait avoir un réel avantage à retrouver du temps de jeu en Ligue 1 en vue de la Coupe du Monde 2018. A l’occasion de la 32e journée de championnat entre Toulouse et l’OM le 9 avril dernier, Basile Boli aurait rencontré le joueur pour lui faire part du projet phocéen et de l’intérêt de Rudi Garcia le concernant. Toujours selon les informations du 10 Sport, la perspective d’une aventure à l’Olympique de Marseille séduirait plutôt Moussa Sissoko. Néanmoins, l’OM devra se montrer très persuasif financièrement pour faire lâcher Tottenham et son célèbre président Daniel Levy. Pour rappel, le milieu de l’Equipe de France avait été acheté pour 35 ME l’été dernier à Newcastle, dans le money-time du mercato…