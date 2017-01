OM : 4ME de plus et Marseille aura son premier renfort du mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, MHSC.

Le dossier Morgan Sanson semble s'accélérer ces derniers jours avec un bataille à distance entre la famille Nicollin et les dirigeants de l'Olympique de Marseille. Mardi soir, RMC affirmait que l'OM avait fait une offre officielle de 8ME à Montpellier afin que le club héraultais lâche son milieu de terrain. De son côté, Laurent Nicollin a également reconnu que Marseille avait effectivement bougé, mais que l'offre était trop faible pour aboutir à un accord.

Alors que l'on évoquait plutôt 15ME et même 20ME pour Morgan Sanson, la réalité serait différente. En effet, via son compte Twitter, Nabil Djellit a fait savoir que Montpellier pourrait vendre son joueur pour 12ME. Autrement dit, en ajoutant 4ME à son offre initiale, l'Olympique de Marseille pourrait rafler rapidement la mise. On est bien loin des prix colossaux évoqués lors du début du mercato, mais l'intox fait aussi partie du petit jeu des transferts. Reste à savoir si des propositions venues de l'étranger peuvent changer la donne, car le MHSC l'a prouvé dans le passé, l'aspect financier sera décisif.