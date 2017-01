OM : 35 ME pour Payet, c'est une affaire assure Slaven Bilic

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Pas d’avancées spectaculaires dans l’épineux dossier Dimitri Payet ce week-end, avec toujours des versions différentes selon le pays concerné.

En Angleterre, on affirme que Marseille a laissé tomber l’affaire, dans un bluff pour faire comprendre à West Ham que le club londonien était coincé dans ce dossier et devait faire des efforts pour vendre son international français. En France, L’Equipe évoquait une offre de 30 ME, qui attendrait toujours une réponse. Quoi qu’il en soit, West Ham enchaine les victoires depuis que Payet n’est plus présent, et cela aide à apaiser le climat. Néanmoins, l’entraineur croate est intervenu une nouvelle fois pour expliquer que ce n’était pas aux Hammers de faire des efforts, alors que c’est visiblement l’OM et le joueur qui veulent à tout prix ce transfert.

« Il y a deux possibilités : soit il reste, soit il part. Marseille ou un autre club ? C’est un grand joueur, il a une certaine valeur et s’il part, on ne demande pas des sommes folles. Pour Payet, on demande même moins d’argent que ce qu’il vaut réellement », a tenu à faire savoir le coach de West Ham, pour qui il est impossible de lâcher l’ancien marseillais pour moins de 35 ME.