OM : 20 matchs en trois saisons, ce bide va être bradé au mercato

Dans : OM, Mercato.

Recruté pendant l’été 2014, Doria a mis deux ans avant de disputer un match avec l’OM. Prêté plusieurs fois, le Brésilien a eu du temps de jeu cette saison, sans faire l’unanimité. Utilisé très régulièrement par Franck Passi, il plait beaucoup moins à Rudi Garcia, et n’a plus été titulaire en Ligue 1 depuis la réception de Guingamp au début du mois de février. Très logiquement, son nom fait partie de la charrette pour cet été, alors qu’un énorme remue-ménage est attendu.

A seulement 22 ans, l’ancien grand espoir brésilien ne fait pas rêver les grands d’Europe, mais a visiblement la cote en Turquie. Trois clubs sont sur les rangs, et si Trabzonspor et Galatasaray se sont renseignés, le Besiktas serait le plus pressant affirme le journal local Fotomac. L’OM espère récupérer 2,5 ME pour la vente de Doria, qui possède encore deux ans de contrat et a été acheté pour une somme approchant tout de même les 8 ME par Vincent Labrune. A l’heure actuelle, l’idée est plus de libérer de la place dans l’effectif, que de réellement tenter de faire une opération financière avec le départ du défenseur central.