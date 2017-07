OM : 20 buts puis le titre, le foot c'est simple avec Ocampos

Dans : OM, Ligue 1.

Revenu à Marseille après une saison sinueuse en Italie, Lucas Ocampos ne devrait pas changer de club cet été. Rudi Garcia souhaite l’avoir en tant que joker offensif, lui qui possède déjà une petite expérience en Ligue 1 et à Marseille, ainsi qu’une polyvalence qui peut rendre des services dans un calendrier qui s’annonce chargé si tout se passe comme prévu cet été. Mais l’Argentin peut-il se rendre indispensable et connaître enfin une saison de confirmation ? Il en est en tout cas persuadé.

« Je vais essayer d’arriver à marquer 10 buts, ou 20. Et de faire une bonne saison. Aujourd’hui, je peux jouer aux trois postes de l’attaque. C'est normal, j’ai beaucoup travaillé ça. Donc, c’est un bon point pour moi de pouvoir jouer à droite, à gauche et dans l’axe. Pendant les matchs de préparation, j’ai joué à droite, à gauche et dans l’axe, donc je pense que vais jouer aux trois postes », a souligné celui qui a également comme avantage d’avoir fréquenté Valère Germain lors de son passage précédent à Monaco.

Et si l’ancien monégasque venait en effet à planter plus de 10 buts, alors pourquoi pas rêver de succéder à l’ASM au palmarès en Ligue 1. « Mon but, c’est d’aider mes coéquipiers, d’emmener l’OM le plus haut possible au classement, dans les trois premières places. Et après, essayer d'aller chercher le championnat, c’est ça le projet », a expliqué Lucas Ocampos sur RMC. Rien de plus simple en effet vu comme cela, même s’il faudra que l’Argentin se montre bien plus décisif et inspiré que lors de la deuxième partie de saison dernière avec le Milan AC, où il n’a marqué aucun but en 12 apparitions.