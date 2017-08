OM : 10 ME TTC, cette fois c'est la bonne pour Amavi ?

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Il y a du monde au portillon pour Jordan Amavi, mais l’OM espère bien conforter son avance en bouclant cette arrivée avant la fin de la semaine.

Selon RMC, le club provençal possède déjà l’accord du latéral gauche d’Aston Villa pour son futur contrat, et il reste donc à convaincre le club anglais, ce qui ne sera pas le plus facile. Mais l’OM espère désormais enlever la mise rapidement avec une proposition qui se compose d’un prêt payant de 2 ME et d’une option d’achat très facile à lever pour 8 ME en fin de saison. Un total donc de 10 ME qui serait à même de satisfaire le club anglais, alors que l’arrière gauche français, qui se faisait discret jusque-là, serait de plus en plus tenté par l’idée d’un changement de club cet été.