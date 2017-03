Mercato : Modeste s'invite à la fête en L1 à l'OM ou à Nice

Dans : OM, Bundesliga, Mercato.

Brillant cette saison sous les couleurs de Cologne, Anthony Modeste ne dirait pas non à un transfert à l'Olympique de Marseille.

L'été prochain, le club phocéen souhaite renforcer considérablement son effectif avec comme priorité, l'achat d'un buteur de classe internationale. Si ce poste clé semble réservé à un buteur étranger, l'OM pourrait aussi se rabattre sur un Français. Et cette saison, l'un des plus prolifiques d'Europe se nomme Anthony Modeste. S'il fait la course derrière Lacazette, qui a inscrit 22 buts en L1, l'attaquant de Cologne a déjà marqué 17 buts en Bundesliga. Il fait donc mieux que Griezmann (12 buts) et Gomis (16). Une sacrée performance qui lui ouvre des portes, et notamment celle de l'OM ? Le joueur estimé à 20 millions d'euros, lui, est en tout cas intéressé.

« Je pense qu'on ne peut pas fermer la porte à certains clubs. Tous les investissements qu'il y a à Nice ou Marseille, l'arrivée de grands joueurs comme Balotelli... C'est plaisant. Je ne ferme aucune porte », a avoué, sur le Canal Football Club, Modeste, qui est donc prêt à revenir en France l'été prochain en cas d'une belle offre. Les dirigeants marseillais et niçois sont donc prévenus...