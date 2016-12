Mercato : La légende Casillas dans les buts de l'OM en 2017 ?

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen.

Même si Yohann Pelé fait le travail dans les buts de l'Olympique de Marseille, les dirigeants phocéens pourraient miser sur un autre gardien de but lors du mercato. Et même si un retour de Steve Mandanda a récemment été évoqué, ce qui semble peu probable, Bertrand Latour, journaliste de RTL et consultant de L'Equipe TV, lance deux noms ce lundi. Et le moins que l'on puisse dire que ces deux pistes ont un vécu radicalement opposé. D'un côté, l'OM aurait étudié le profil d'Alban Lafont, le gardien de but de 17 ans du Toulouse Football Club...et de l'autre celui d'Iker Casillas, le légendaire portier espagnol du FC Porto qui a fêté ses 35 ans en mai dernier.