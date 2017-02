Mercato : L'OM cherche un gardien « au moins aussi fort que Mandanda »

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Yohann Pelé l'a reconnu vendredi soir après la défaite de l'Olympique de Marseille à Metz, le but encaissé sur coup-franc était entièrement de sa faute. Et du côté de certains supporters phocéens, on commence à sérieusement s'agacer des performances du successeur de Steve Mandanda, lequel n'a pas réussi à faire oublier le légendaire capitaine de l'OM.

Alors, face à cette situation, les dirigeants de l'Olympique de Marseille ne semblent pas réellement rester les bras croisés. En effet, selon La Provence, le dossier du gardien de but est en haut de la pile des nombreux renforts à effectuer lors du prochain mercato estival. « L’OM souhaite en recruter un de stature internationale, d’un niveau au moins équivalent à Steve Mandanda », précise le quotidien régional, sans préciser si Steve Mandanda figure dans cette liste. En effet, le retour d'Il Fenomeno avait été évoqué lors du récent mercato d'hiver, sans se concrétiser, mais la situation de Crystal Palace devenant désastreuse en Premier League, l'OM pourrait bien trouver une solution dès l'été prochain. Reste à savoir si Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta veulent du sang neuf dans les buts de Marseille ou bien miser sur un mythe du club.