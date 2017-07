Mercato : Giroud dit non à l'OM et on sait pourquoi

Dans : OM, Mercato, Bundesliga, Ligue 1.

Tandis qu'il semblait hésiter entre Everton et l'Olympique de Marseille, Olivier Giroud va, à priori, prendre un tout autre chemin lors de ce mercato estival. Actuellement lancé dans une tournée asiatique avec Arsenal, l'attaquant français des Gunners pourrait s'installer en Allemagne dans les semaines qui viennent.

En effet, selon le Daily Mirror, Pierre-Emerick Aubameyant étant sur le départ, Chelsea étant visiblement entré dans la danse concernant l'attaquant gabonais du Borussia Dortmund, le club allemand aurait fait d'Olivier Giroud sa priorité absolue pour le remplacer. Et Giroud aurait déjà accepté l'idée d'un transfert au Borussia Dortmund, le buteur tricolore estimant qu'il s'agissait là d'un excellent choix pour rester en haut de l'affiche à un an du Mondial. De plus, Dortmund a les moyens financiers de s'offrir le joueur d'Arsenal tout en lui proposant un salaire conséquent et un ticket pour la Ligue des champions. Une qualité sportive que l'OM, Everton et West Ham, cités ces derniers jours, n'ont pas cette saison.