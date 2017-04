L1 : PSG-OM à midi, Didier Quillot en rêve, pas vous ?

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

L'annonce par la Ligue de Football Professionnel de faire jouer quelques grandes affiches de la Ligue 1 le midi pour faire plaisir au public asiatique semble faire saliver Didier Quillot. Invité de L'Equipe TV, le directeur général exécutif de la LFP avait en effet de étoiles dans les yeux au moment de vendre cette idée, et il a même reconnu que cela dépendait désormais seulement des diffuseurs. Car pour lui, le choix est fait et les rencontres les plus prestigieuses de notre championnat ont une place bien au chaud dans le futur calendrier tel que la LFP le rêve.

« Je ne vous ai pas dit qu’on allait faire des matches Dijon-Caen à 13h, ce que l’on a dit c’est qu’en accord avec nos diffuseurs, car il faut leur accord, on fera une ou deux grandes affiches, vous savez bien lesquelles sont-elles, l'après-midi pour valoriser, promouvoir notre football sur le continent asiatique. Et croyez moi bien, que le PSG-OM, que vous le fassiez à 20h, 17h, 13h ou midi, il sera plein le stade, je n’ai pas de doute ! Peut-on envisager un PSG-OM à 13 heures ? Pourquoi pas », a lancé le dirigeant de la Ligue de Football Professionnel. La Chine doit en saliver d'avance...