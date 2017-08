EL : Le groupe de l'OM pour affronter Ostende

Dans : OM, Europa League.

Ce mercredi matin, l’Olympique de Marseille a décollé pour la Belgique, où le club phocéen s’entraînera une dernière fois avant de défier Ostende jeudi soir dans le cadre du match retour du troisième tour préliminaire de la Ligue Europa. A cette occasion, Rudi Garcia a convoqué 20 joueurs et a laissé sur la touche de nombreux joueurs professionnels : Rod Fanni, Henri Bédimo ou encore Bouna Sarr n’ont pas été convoqués par le coach olympien. Les jeunes Christopher Rocchia et Boubacar Kamara, qui ont joué avec la CFA mardi soir, ne sont pas non plus du voyage.

Le groupe de l’OM pour Ostende-Marseille (jeudi à 20h45) :

Gardiens : Mandanda, Pelé, Escales

Défenseurs : Doria, Evra, Hubocan, Rami, Rolando, Sertic, Sakaï

Milieux : Luiz Gustavo, Lopez, Sanson, Zambo-Anguissa, Cabella

Attaquants : Germain, Njie, Ocampos, Payet, Thauvin