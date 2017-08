EL : L'OM repart de Domzale avec des maux de tête

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe, Foot Europeen.

Lors de son barrage aller de l'Europa League, l'Olympique de Marseille a peiné pour arracher un précieux mais inquiétant match nul à Domzale (1-1).

Grand favori de cette rencontre européenne face au troisième du dernier championnat slovène, l'OM partait sur de bons rails. Rami pensait même ouvrir le score rapidement, mais son but était logiquement refusé pour un hors-jeu (3e). Suite à ce bon départ, Marseille sombrait peu à peu... jusqu'au but de Domzale ! Sur un coup-franc venu de la gauche, Firer déviait le ballon d'Ibricic au second poteau pour Vetrih, qui trompait un Mandanda impuissant de la semelle (1-0 à la 12e). Jusqu'à la pause, et malgré deux occasions de Thauvin (36e) et de Lopez (43e), le club phocéen affichait de trop grosses carences dans le jeu pour marquer (0-1 à la mi-temps).

Au retour des vestiaires, l'OM restait dans le dur en subissant les assauts slovènes de Firer (48e) et de Repas (55e), et malgré un deuxième but refusé pour hors-jeu à Rami (56e), Marseille trouvait enfin la faille après l'heure de jeu ! Suite à une belle passe de Thauvin, Sanson crucifiait le gardien adverse d'une frappe croisée (1-1 à la 62e). Après cette égalisation, l'OM se libérait, mais Sanson (65e) et Ocampos (71e) butaient sur Milic. Tout le monde en restait là (1-1), et l'OM s'en sort donc avec un bon avantage, mais devra élever son niveau de jeu jeudi prochain, lors du match retour au Vélodrome, pour se qualifier en phase de groupes de l'Europa League.