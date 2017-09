EL : L'OM prend trois points dans un Vélodrome en colère

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Vraiment pas flamboyants, les Marseillais se sont tout de même imposés 1-0 face à Konyaspor pour leur entrée en lice dans leur poule d’Europa League. Dans une ambiance délétère.

Petite chambrée, petite forme et petite affiche, le retour de l’OM en phase de poule d’Europa League n’avait vraiment rien de paradisiaque. Face à une équipe turque courageuse mais limitée, les Marseillais prenaient rapidement la mesure de la rencontre, sans toutefois porter le danger, à l’image de Payet ou Sanson, maladroits sur leur frappe après de belles actions. A la pause, le 0-0 ne faisait pas rêver le maigre public marseillais, et notamment les supporters phocéens qui avaient surtout crié leur mécontentement devant la situation actuelle. La crise était déjà là pour les fans de l'OM, entre banderoles sévères, fumigènes et bombes agricoles.

Après la pause, l’OM haussait clairement le ton à l’image de ce but de Rami sur un corner au second poteau de Payet (1-0, 48e). Le break n’était toutefois pas fait par Germain, qui trouvait la barre après un gros travail d’Amavi (56e), et cela exposait la défense marseillaise, soulagée de voir le tir de Bourabia heurter lui-aussi la barre de Pelé (60e). La dernière demi-heure était olympienne, mais le but libérateur n'était pas au rendez-vous, laissant ce petit score inchangé jusqu'au bout.