EL : L'OM fait le métier sans plus mais sans trembler

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Vainqueur la semaine passée 4-2 au Vélodrome, l'OM s'est qualifié pour les barrages de l'Europa League en ramenant le nul (0-0) de son déplacement à Ostende. Un match sans frayeur pour la formation de Rudi Garcia.

En ballotage favorable avant la rencontre retour ce jeudi soir en Belgique, l'Olympique de Marseille a rapidement failli tuer le suspense, puisque Ocampos (14e) et Lopez (39e) touchaient du bois en première période, ne concrétisant la domination de l'OM face à Ostende. Si ce sont les poteaux qui étaient en vedette durant les 45 premières minutes, c'est Steve Mandanda qui allait se mettre en valeur après la pause.

Par deux fois, le gardien de but de l'Olympique de Marseille prouvait qu'il n'avait pas perdu ses qualités malgré une saison blanche en Premier League, repoussant superbement deux essais signé Milic (53e) et El-Ghanassy (59e). Le reste n'était pas réellement emballant, l'OM tenant assez sereinement la baraque face à une formation d'Ostende courageuse, mais aux moyens limités. Quoi qu'il en soit, Marseille franchit ce tour, et connaîtra vendredi son adversaire en barrage d'Europa League.