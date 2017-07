EL : Germain régale et lance l'OM vers l'Europe

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe, Foot Europeen.

Pour son premier match européen sous l'ère Frank McCourt, l'Olympique de Marseille a balayé Ostende grâce notamment à un triplé de Germain lors du troisième tour préliminaire aller de l'Europa League (4-2).

Dans un Vélodrome gentiment rempli, le club phocéen ne tardait pas pour se mettre en évidence. Puisque sur sa première opportunité, l'OM ouvrait la marque grâce à une frappe décroisée de Germain sur un centre de Thauvin (1-0 à la 2e). Suite à ce but, Marseille continuait de pousser... mais c'est Ostende qui marquait le deuxième but de la rencontre. Profitant d'une faute de Thauvin dans la surface olympienne, Siani remettait les compteurs à zéro sur penalty (1-1 à la 26e). Mais l'OM ne se démobilisait pas, et Sanson, opportuniste après un tir de Germain, redonnait l'avantage aux siens d'une reprise du gauche (2-1 à la 32e).

Au retour des vestiaires, Mandanda sauvait le navire marseillais sur une occasion de Musona (55e) avant que Germain n'inscrive un second but en renard des surfaces sur un service de Lopez (3-1 à la 57e). Mais Musona profitait d'un contre belge pour réduire l'écart d'un magnifique lob (3-2 à la 69e), Mandanda n'étant pas très bien inspiré sur ce coup-là. Avec ce score, l'OM se mettait en danger, mais Germain passait encore par là. Pour sa première sortie officielle sous le maillot olympien, l'ancien buteur de Monaco s'offrait un triplé suite à un caviar de Payet (4-2 à la 82e)... avant de recevoir une magnifique ovation du Vélodrome. On en restait là (4-2), et l'OM abordera donc le match retour jeudi prochain en Belgique avec confiance.