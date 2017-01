Bilic prévient l’OM pour Payet : il va falloir mettre le paquet !

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Après quelques jours de silence en raison de la finalisation par l’OM de la venue de Morgan Sanson, le bras de fer de Dimitri Payet qui implique le club provençal et West Ham va reprendre de plus belle.

Les deux premières offres marseillaises (23 ME, puis 25 ME) ont été rapidement repoussées, et le club londonien espère récupérer au moins 34 ME pour son joueur qui ne s’entraine actuellement plus avec l’équipe première. A l’heure où l’OM rechigne à aller aussi haut, même pour un international français très apprécié par le Vélodrome, Slaven Bilic a mis encore une fois les choses au clair lors de son point presse de ce jeudi.

« Nous n’allons pas vendre au rabais notre meilleur joueur juste parce qu’il veut rentrer chez lui. Cette situation n’est pas bonne pour lui. Pas bonne pour le club. Pas bonne pour le football. Une troisième offre de l’OM ? La balle est dans leur camp. Maintenant, ils doivent passer aux actes. Son départ n’est pas inéluctable, rien n’a changé depuis la semaine dernière. Nous avons une position, et des demandes, et elles sont toujours les mêmes », a balancé le sélectionneur croate, pour qui ce dossier est tout de même bien embarrassant. Mais à l’heure actuelle, la demande de West Ham est claire, il faut une offre copieuse de l’OM pour envisager le départ de Dimitri Payet.