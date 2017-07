Officiel : Landreau tient le remplaçant de Lecomte à Lorient

Dans : Lorient, Ligue 2, Mercato.

Mickaël Landreau tient le remplaçant de Benjamin Lecomte dans les buts du FC Lorient pour la saison prochaine. Effectivement, le club breton a annoncé ce mardi après-midi la signature de Danijel Petkovic pour trois saisons. International monténégrin (3 sélections), le joueur évoluait au MTK Budapest.

« Le challenge proposé par le FC Lorient m’a tout de suite convaincu. Le fait de découvrir un nouveau pays et un nouveau championnat était mon objectif à l’issue de la saison passée. Venir en France est une très belle opportunité pour ma progression » a expliqué le gardien de 24 ans sur le site officiel du club. De son côté, Mickaël Landreau s’est déclaré « heureux » d’accueillir ce nouveau gardien, suivi par les Merlus depuis un certain temps. « Il possède les caractéristiques techniques du gardien de but moderne. Danijel est un joueur à fort potentiel, international monténégrin, qui a encore une belle marge de progression devant lui » a confié le nouveau coach des Merlus, qui aura forcément un œil particulier sur les performances de sa nouvelle recrue tout au long de la saison.