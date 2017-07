Officiel : Danic arrive à Lorient pour 1 an

Dans : Lorient, Mercato, Bastia, Ligue 2.

Relégué en Ligue 2, le FC Lorient est très actif lors de ce mercato. Et ce mercredi soir, les Merlus ont annoncé la signature pour 1 an de Gaël Danic, lequel s'entraînait depuis quelques semaines avec les joueurs de Mickaël Landreau. C'est un retour aux sources pour le milieu de terrain, qui évoluait la saison passée à Bastia. « Lorient est un club particulier pour moi. J’y ai connu une grande joie avec la montée en 2006. C’est un challenge intéressant que l’on me propose aujourd’hui et je compte bien mettre tout en œuvre pour atteindre les objectifs souhaités », prévient, sur le site officiel de Lorient, Gaël Danic.