Lorient : Une mauvaise attitude et pas de mental, ça fait plouf

Dans : Lorient, Ligue 1.

Bernard Casoni, entraîneur de Lorient, après la défaite contre l'ASSE (4-0) : « Les joueurs de Saint-Etienne n'ont pratiquement pas eu d'occasions pendant une petite vingtaine de minutes, mais un match ne dure pas vingt minutes... On n'a pas dégagé ce que j'aurais aimé que l'on dégage comme attitude, autant sur le plan défensif que sur l'utilisation du ballon. Vous savez, quand vous êtes derniers du classement et que vous prenez 2-0 au bout de 21 minutes, ce n'est pas évident du tout. En plus, il y a eu la blessure de Jeannot à la mi-temps. Mais ce n'est pas une excuse. On n'avait pas les ressources mentales pour revenir au score ».