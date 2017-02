Lorient : Une équipe « positive », et Casoni reprend espoir

Dans : Lorient, Ligue 1.

Bernard Casoni, entraîneur de Lorient, après la victoire à Lille (0-1) : « On a montré que Lorient était capable de bien défendre. On a répondu présent avec une bonne organisation. L'équipe était disciplinée. Ce soir, les joueurs ont pris du plaisir je pense. Et à la sortie, il y a une victoire. C'est une victoire méritée. On a été très lucide du début à la fin. Mon équipe a été positive. Elle avait une attitude, qui sera primordiale pour se maintenir. On est toujours vivant, donc il y a de l'espoir ».