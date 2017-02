Lorient : Une défaite contre Nice, c'est encourageant

Dans : Lorient, Ligue 1, OGCN.

Bernard Casoni, entraîneur de Lorient, après la défaite contre Nice (0-1) : « On a fait un match cohérent. Nice marque sur sa première occasion... Après, on a essayé de les pousser à la faute, mais sans réussite. Ça n'a pas voulu rentrer. C'est dommage pour les joueurs, qui méritaient au moins le match nul. Mais il faut s'appuyer sur cette partie car on a bousculé Nice, et ce n'est pas évident contre cette très bonne équipe. Il faut s'en servir pour faire des résultats contre Rennes et Marseille lors des prochains matchs ».