Lorient : Pierre Ménès attaque frontalement le patron des Merlus

Dans : Lorient, Ligue 1.

Ce samedi, le FC Lorient jouera un match essentiel dans la course pour le maintien. Car les Merlus, désormais 17es de Ligue 1, pourraient s'éloigner de la zone rouge au bénéfice d'une victoire contre le FC Metz. Quoi qu'il en soit, et même si Lorient s'en sort encore une fois, Pierre Ménès n'est pas tendre avec Loïc Féry. Se confiant dans Ouest-France, le consultant de Canal+ estime que le président du club breton ne pense pas vraiment à l'intérêt sportif de son club, mais uniquement à son portefeuille.

Des propos qui vont évidemment faire réagir Loïc Féry. « Je le dis depuis plusieurs années, je suis très inquiet pour l’avenir de ce club avec Loïc Fery comme président. Il est juste là pour faire du pognon. Il vend. Donc l’année prochaine, je ne sais pas qui il va vendre, si ils se maintiennent. Moukandjo et Waris sûrement. Ce n’est pas comme ça qu’on gère un club de foot. Sauf quand on veut faire du fric, fait remarquer Pierre Ménès, qui constate que le président de Lorient réussit sa mission, du moins pour l’instant. Ce n’est pas les mêmes objectifs que les autres. Il est là pour gagner de l’argent. Et il en gagne ! »