Lorient : Ne montrez pas le classement de L1 à Casoni

Dans : Lorient, Ligue 1.

Bernard Casoni, entraineur de Lorient, après la victoire 3-1 face à Guingamp : « C'est un bon scénario pour nous. Ce n'est pas évident de se lâcher en première période, surtout dans notre situation et face à une équipe solide. Ce n'était pas toujours net, pas spontané. Être capable de revenir en étant mené au score à la mi-temps, c'est qu'on est en train de provoquer les choses. Ne rien lâcher, c'est tout à notre honneur. On a la réussite, comme ce penalty sur le poteau qui revient sur Cabot. Majeed Waris a été l'homme de la deuxième période, mais les milieux de terrain, comme Mvuemba et Lautoa ont été aussi énormes, et les entrants, comme Philippoteaux, ont été décisifs. C'est cet état d'esprit-là qu'il faut garder, et continuer de marquer des buts, ce qu'on fait à chaque match. Cette victoire donne de la confiance. Elle en appellera d'autres. Je ne regarde pas le classement, il faut réussir à enchaîner les victoires».