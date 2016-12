Lorient : Les Merlus ont coulé face à « une bonne équipe » du PSG

Dans : Lorient, Ligue 1, PSG.

Bernard Casoni, entraîneur de Lorient, après la défaite contre le PSG (5-0) : « Je n'ai pas grand-chose à retenir de ce match à part les cinq-dix premières minutes où on commençait à défendre en avançant, à les gêner. Puis on s'est petit à petit liquéfié et mis à reculer. On n'a pratiquement pas gagné de duels. Jusqu'à ce match, il y avait des choses positives. Par contre, c'est vrai qu'en face il y avait une bonne équipe, mais elle nous a refait faire quelques pas en arrière. Il manquait quelques ingrédients pour gêner Paris. Paris est venu avec de bonnes intentions. On n'a pas été à la hauteur de l'événement. On les a un peu trop regardés. La blessure de Majeed Waris ? Il faut voir avec le toubib. Il a un problème avec les adducteurs ».