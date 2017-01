Lorient : Les Merlus coulent à cause d'un mal récurrent

Dans : Lorient, Ligue 1.

Bernard Casoni, entraîneur de Lorient, après la défaite contre Dijon (2-3) : « Nous n'avons pas bien négocié le scénario de ce match. Nous avons perdu un match. À 2-2 à trente secondes de la fin, il faut savoir préserver le résultat. C'est psychologique. Dès que l'on marque, on recule de vingt mètres. On a peur de prendre des buts. Mais on est toujours en vie. Il faudra aller chercher des points à l'extérieur ».