Lorient : Casoni viré d'urgence pour un coup à la Dupraz ?

Dans : Lorient, Ligue 1.

La défaite de dimanche contre l'OM a fait mal du côté de Lorient où les journées de championnat se suivent et se ressemblent. Bon dernier de Ligue 1, mais pas totalement décroché, le club breton peut en plus trembler car c'est désormais le PSG qui s'annonce sur sa route le week-end prochain. Du côté de Loïc Féry, qui était absent dimanche au Moustoir mais a bien vu que des supporters avaient sorti une banderole le visant clairement dans cette situation désastreuse, on semble vouloir rapidement se mettre en action.

En effet, le président du FC Lorient semble prêt à tout changer afin d'éviter la relégation de son club en fin de saison. Et selon L'Equipe, Bernard Casoni pourrait en faire les frais, puisque la direction lorientaise a consulté les joueurs pour savoir comment les choses se passent avec le technicien arrivé il y a quelques mois aux commandes du club à la place de Sylvain Ripoll. Pour l'instant, rien n'a été décidé par Féry, mais les choses pourraient rapidement évoluer. Les noms de Franck Haise, qui avait assuré la transition entre Ripoll et Casoni cet hiver, et Benjamin Genton, qui est désormais coach adjoint, circulent, mais le président de Lorient pourrait également aller chercher un coach du genre Rolland Courbis pour tenter de maintenir son club.