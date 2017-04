Lorient : Casoni ne tombe pas dans l'excès après avoir dérouillé l'OL

Dans : Lorient, Ligue 1, OL.

Bernard Casoni, entraîneur de Lorient, après la victoire à Lyon (1-4) : « On savait qu'on allait se procurer beaucoup d'occasions. On avait les opportunités pour les mettre en difficulté, nos attaquants ont causé des problèmes dans la défense de Lyon. Le but égalisateur de Waris avant la mi-temps nous a redonné confiance. Et à la mi-temps, on s'est dit pourquoi pas ? On a senti l'OL en difficulté. On a fait une très bonne deuxième période. Lecomte a aussi fait des arrêts décisifs. Et on a bien géré nos situations de contre. On dégage une autre attitude. C'est très positif pour nous ».